Израиль смягчает ограничения для туристов

Им разрешает въезд в страну в составе организованных групп с 19 сентября. Для этого, как разъясняют в израильском министерстве туризма, необходимо, чтобы все члены группы были вакцинированы тремя дозами препарата, или чтобы с момента получения второй дозы прошло не больше полугода. Кроме того, туристы должны будут предъявить отрицательный результат теста, сделанный за 72 часа до прибытия, а также сдать еще один тест в аэропорту Тель-Авива. Сейчас приехать в Израиль могут только группы туристов из стран, который в зависимости от ситуации с коронавирусом, внесены в т.н. зеленый, желтый или оранжевый списки. Россия с августа находится в оранжевом списке. Индивидуальным туристам въезд закрыт с марта прошлого года.