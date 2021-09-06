Израиль смягчает ограничения для туристов

Им разрешает въезд в страну в составе организованных групп с 19 сентября. Для этого, как разъясняют в израильском министерстве туризма, необходимо, чтобы все члены группы были вакцинированы тремя дозами препарата, или чтобы с момента получения второй дозы прошло не больше полугода. Кроме того, туристы должны будут предъявить отрицательный результат теста, сделанный за 72 часа до прибытия, а также сдать еще один тест в аэропорту Тель-Авива. Сейчас приехать в Израиль могут только группы туристов из стран, который в зависимости от ситуации с коронавирусом, внесены в т.н. зеленый, желтый или оранжевый списки. Россия с августа находится в оранжевом списке. Индивидуальным туристам въезд закрыт с марта прошлого года.
2021-09-06T03:09:00+03:00
2021-09-06T03:09:00+03:00
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03:09, 06 сентября 2021
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