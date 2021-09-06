Жители Москвы, как пишет газета «КоммерсантЪ», не могут продлить сертификаты о вакцинации после повторной прививки

Речь идет о его цифровой версии. Эксперты полагают, что причиной может быть проблема совместимости столичных информационных систем. В мэрии в свою очередь напоминают, что документ о первичной вакцинации выдавался сроком на год. Однако, отмечает издание, без обновления москвичи не могут получить бонусы от работодателей или поехать в страны, которые требуют полугодовой сертификат. В регионах сложностей с обновлением сертификата не наблюдается.
2021-09-06T03:06:34+03:00
2021-09-06T03:06:34+03:00
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03:06, 06 сентября 2021
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