Жители Москвы, как пишет газета «КоммерсантЪ», не могут продлить сертификаты о вакцинации после повторной прививки

Речь идет о его цифровой версии. Эксперты полагают, что причиной может быть проблема совместимости столичных информационных систем. В мэрии в свою очередь напоминают, что документ о первичной вакцинации выдавался сроком на год. Однако, отмечает издание, без обновления москвичи не могут получить бонусы от работодателей или поехать в страны, которые требуют полугодовой сертификат. В регионах сложностей с обновлением сертификата не наблюдается.