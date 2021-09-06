Двое конкурентов-двойников депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского сменили внешность

Они отрастили бороды и сделали такие прически, чтобы быть больше похожими на кандидата от партии «Яблоко», пишет «Новая газета». До этого оба соперника депутата сменили имя и фамилию, чтобы стать полными тезками политика. Борис Вишневский участвует в выборах депутатов Законодательного собрания северной столицы. Они пройдут одновременно с думскими в конце следующей недели.