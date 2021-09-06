Спасатели в Каспийском море ищут пассажирский катер

На борту находятся семь человек, четверо взрослых и трое детей, говорят в Росморречфлоте. По предварительной информации, катер направлялся из Волгограда в Махачкалу. Последний раз его пассажиры выходили на связь в пятницу, передает агентство ТАСС. Катер должен находиться сейчас у побережья Дагестана. В район поисков направлены два судна.