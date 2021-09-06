Участники военного переворота в Гвинее пообещали обеспечить безопасность граждан и их имущества

Лидеры мятежа создали новый орган власти – Национальный комитет по сплочению и развитию. Его возглавил командующий подразделением спецназа полковник Мамади Думбуя. В стране введен комендантский час. Ранее бойцы спецназа захватили президентский дворец и арестовали главу государства Альфа Конде. Военные объяснили решение свергнуть действующее правительство сложной политической, экономической и социальной ситуацией в Гвинее.