Участники военного переворота в Гвинее пообещали обеспечить безопасность граждан и их имущества

Лидеры мятежа создали новый орган власти – Национальный комитет по сплочению и развитию. Его возглавил командующий подразделением спецназа полковник Мамади Думбуя. В стране введен комендантский час. Ранее бойцы спецназа захватили президентский дворец и арестовали главу государства Альфа Конде. Военные объяснили решение свергнуть действующее правительство сложной политической, экономической и социальной ситуацией в Гвинее.
2021-09-06T03:04:41+03:00
2021-09-06T03:04:41+03:00
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03:04, 06 сентября 2021
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