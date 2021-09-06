Сборная Италии по футболу установила мировой рекорд.

Команда сыграла вничью, 0:0, со швейцарцами в отборочном турнире чемпионата мира по футболу. Таким образом итальянцы не проиграли в 36-м матче подряд. Предыдущее достижение принадлежало сборным Испании и Бразилии. Действующие чемпионы Европы последний раз потерпели поражение 3 года назад в матче Лиги наций с командой Португалии.