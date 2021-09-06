Сборная Италии по футболу установила мировой рекорд.

Команда сыграла вничью, 0:0, со швейцарцами в отборочном турнире чемпионата мира по футболу. Таким образом итальянцы не проиграли в 36-м матче подряд. Предыдущее достижение принадлежало сборным Испании и Бразилии. Действующие чемпионы Европы последний раз потерпели поражение 3 года назад в матче Лиги наций с командой Португалии.
2021-09-06T02:08:07+03:00
2021-09-06T02:08:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2898990-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 06 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Популярное за неделю
2 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)