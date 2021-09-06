Новые ограничения из-за коронавируса вводятся сегодня в Турции

Среди них – обязательные справки о тесте на инфекцию для невакцинированных пассажиров при поездках на междугородних автобусах, поездах и других видах общественного транспорта, а также полетах внутри страны. Такие же требования распространяются на концерты, театры и кинотеатры. В то же время, как сказали в турецком посольстве в Москве, эти правила не коснутся российских туристов. В Турции в последние дни регистрируется в среднем около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в день.