Министр внутренних дел Чехии даст показания полиции по поводу несостоявшейся поездки в Москву

Глава ведомства и первый вице-премьер Ян Гамачек намерен встретиться со следователями завтра, передает агентство ТАСС, Он должен был прилететь в российскую столицу в середине апреля. Чешское интернет-издание Seznam утверждало, что на переговорах речь должна была идти о поставках в республику российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и проведении в Праге встречи президентов РФ и США в обмен на данные о причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах во Врбетице. Москва обвинения в причастности отвергает.