Министр внутренних дел Чехии даст показания полиции по поводу несостоявшейся поездки в Москву

Глава ведомства и первый вице-премьер Ян Гамачек намерен встретиться со следователями завтра, передает агентство ТАСС, Он должен был прилететь в российскую столицу в середине апреля. Чешское интернет-издание Seznam утверждало, что на переговорах речь должна была идти о поставках в республику российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и проведении в Праге встречи президентов РФ и США в обмен на данные о причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах во Врбетице. Москва обвинения в причастности отвергает.
2021-09-06T02:05:58+03:00
2021-09-06T02:05:58+03:00
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02:05, 06 сентября 2021
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