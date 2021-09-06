В Ливии освободили из тюрьмы одного из сыновей бывшего руководителя страны, Муаммара Каддафи, Саади

Он находился в заключении по обвинению в преступлениях против участников протестов 10 лет назад и убийстве тренера футбольной команды в 2005 году. Телеканал «Аль-Хадас» утверждает, что младший сын Каддафи улетел в Турцию из соображений безопасности. Саади Каддафи, который в прошлом был профессиональным футболистом, после свержения отца бежал в соседний Нигер, но через несколько лет власти этого государства выдали его Триполи. Его брат Сейф аль Ислам остается под домашним арестом.
2021-09-06T02:05:01+03:00
2021-09-06T02:05:01+03:00
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02:05, 06 сентября 2021
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