В Ливии освободили из тюрьмы одного из сыновей бывшего руководителя страны, Муаммара Каддафи, Саади

Он находился в заключении по обвинению в преступлениях против участников протестов 10 лет назад и убийстве тренера футбольной команды в 2005 году. Телеканал «Аль-Хадас» утверждает, что младший сын Каддафи улетел в Турцию из соображений безопасности. Саади Каддафи, который в прошлом был профессиональным футболистом, после свержения отца бежал в соседний Нигер, но через несколько лет власти этого государства выдали его Триполи. Его брат Сейф аль Ислам остается под домашним арестом.