Суд в Минске должен огласить сегодня приговор двум лидерам белорусской оппозиции — Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Обоим грозит до 12 лет лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистской организации. Они обвинения отвергают и считают преследование политически мотивированным. Колесникова и Знак работали в предвыборном штабе одного из претендентов на участие в президентских выборах – Виктора Бабарико, который был приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Колесникова входила также в предвыборный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской.