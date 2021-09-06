Суд в Минске должен огласить сегодня приговор двум лидерам белорусской оппозиции — Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Обоим грозит до 12 лет лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистской организации. Они обвинения отвергают и считают преследование политически мотивированным. Колесникова и Знак работали в предвыборном штабе одного из претендентов на участие в президентских выборах – Виктора Бабарико, который был приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Колесникова входила также в предвыборный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской.
2021-09-06T02:04:01+03:00
2021-09-06T02:04:01+03:00
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02:04, 06 сентября 2021
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