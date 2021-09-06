Бразильская полиция сорвала матч между сборной страны с командой Аргентины

В начале встречи отборочного турнира чемпионата мира силовики вышли на поле, чтобы задержать четырех аргентинских футболистов, которых обвинили в нарушении правил въезда в страну. По данным санитарных властей, они не соблюдали карантинные требования перед матчем. Решение, как сообщается, теперь будет принимать дисциплинарный комитет Международной федерации футбола.