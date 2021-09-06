Катер с туристами пропал в Каспийском море

На борту, по данным спасателей, находились семь человек, в том числе трое детей, передает агентство ТАСС. Катер направлялся из Волгограда в Махачкалу. Последний раз его пассажиры выходили на связь в пятницу. На их поиски направлены суда из Махачкалы и Астрахани.