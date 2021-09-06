Катер с туристами пропал в Каспийском море

На борту, по данным спасателей, находились семь человек, в том числе трое детей, передает агентство ТАСС. Катер направлялся из Волгограда в Махачкалу. Последний раз его пассажиры выходили на связь в пятницу. На их поиски направлены суда из Махачкалы и Астрахани.
2021-09-06T01:07:11+03:00
2021-09-06T01:07:11+03:00
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01:07, 06 сентября 2021
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