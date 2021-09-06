Не менее 50 человек, по предварительным данным, пострадали в результате протестов на юге Черногории

Есть также задержанные. Жители республики выступали в городе Цетине против проведения церемонии интронизации одного из митрополитов Сербской православной церкви. Полиции пришлось применять слезоточивый газ. Протестующие считают, что православная церковь в Черногории находится под сильным влиянием Белграда и пытается подорвать независимость страны. В то же время с конца прошлого года во главе правящей коалиции находится просербская партия.