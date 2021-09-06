Не менее 50 человек, по предварительным данным, пострадали в результате протестов на юге Черногории

Есть также задержанные. Жители республики выступали в городе Цетине против проведения церемонии интронизации одного из митрополитов Сербской православной церкви. Полиции пришлось применять слезоточивый газ. Протестующие считают, что православная церковь в Черногории находится под сильным влиянием Белграда и пытается подорвать независимость страны. В то же время с конца прошлого года во главе правящей коалиции находится просербская партия.
2021-09-06T01:06:44+03:00
2021-09-06T01:06:44+03:00
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01:06, 06 сентября 2021
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