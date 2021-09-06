Военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час по всей стране

Они также намерены заменить своими представителями губернаторов и префектов регионов, передает AFP. Руководители переворота также заверяют, что захваченный ими президент страны Альфа Конде не пострадал. Ему гарантирована безопасность и доступ к врачам. Накануне подразделение гвинейского спецназа во главе с полковником Мамади Думбуя захватило правительственный квартал в столице страны Конакри. Сам командир отряда объявил о задержании президента, роспуске правительства и приостановке действия конституции.
2021-09-06T01:06:15+03:00
2021-09-06T01:06:15+03:00
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01:06, 06 сентября 2021
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