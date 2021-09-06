Военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час по всей стране

Они также намерены заменить своими представителями губернаторов и префектов регионов, передает AFP. Руководители переворота также заверяют, что захваченный ими президент страны Альфа Конде не пострадал. Ему гарантирована безопасность и доступ к врачам. Накануне подразделение гвинейского спецназа во главе с полковником Мамади Думбуя захватило правительственный квартал в столице страны Конакри. Сам командир отряда объявил о задержании президента, роспуске правительства и приостановке действия конституции.