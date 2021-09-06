Слушания по делу о сбитом малазийском Boeing возобновляются сегодня в Нидерландах

Заседания продлятся до 24 сентября. Как сообщают представители суда, теперь слово будет предоставлено родным и близким погибших. Также планируется обсудить вопрос компенсаций. Эта стадия процесса под председательством судьи Фредерика Стейнхёйса стартовала в начале лета. Boeing компании «Малайзийские авиалинии» был сбит в небе над Донбассом более 7 лет назад. Погибли почти 300 человек. Согласно выводам следственной группы, к этому могут быть причастны трое граждан России, бывших сотрудников спецслужб и Минобороны, а также один украинец. Пусковая установка «Бук», согласно материалам дела, прибыла на восток Украины из российской военной части. Москва причастность к трагедии отрицает.
2021-09-06T01:05:23+03:00
2021-09-06T01:05:23+03:00
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01:05, 06 сентября 2021
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