Слушания по делу о сбитом малазийском Boeing возобновляются сегодня в Нидерландах

Заседания продлятся до 24 сентября. Как сообщают представители суда, теперь слово будет предоставлено родным и близким погибших. Также планируется обсудить вопрос компенсаций. Эта стадия процесса под председательством судьи Фредерика Стейнхёйса стартовала в начале лета. Boeing компании «Малайзийские авиалинии» был сбит в небе над Донбассом более 7 лет назад. Погибли почти 300 человек. Согласно выводам следственной группы, к этому могут быть причастны трое граждан России, бывших сотрудников спецслужб и Минобороны, а также один украинец. Пусковая установка «Бук», согласно материалам дела, прибыла на восток Украины из российской военной части. Москва причастность к трагедии отрицает.