В Окружном суде Гааги возобновятся слушания по делу о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге»

В результате крушения в 2014 году погибли почти 300 человек. Суд начал рассматривать дело по существу в начале июня. Международная следственная группа считает, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который, по мнению расследователей, доставили в зону конфликта на востоке Украины из России. Москва свою причастность к случившемуся отрицает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы, заявил, что Россия отстранена от международного расследования трагедии.

В Международную следственную группу вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Обвинение выдвинуто против четырех человек: бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина, известного как Стрелков, и его подчиненных Сергея Дубинского, Леонида Харченко и Олега Пулатова. В процессе участвуют только адвокаты Пулатова.