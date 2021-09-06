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00:01, 06 сентября 2021

Экономическое сообщество западноафриканских государств осудило попытку госпереворота в Гвинее

Организация призвала восстановить конституционный порядок и пригрозила мятежникам санкциями в случае невыполнения этого требования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном рядом изданий, в том числе порталом Media Guinee. Страны ЭКОВАС также потребовали уважать физическую неприкосновенность президента республики Альфы Конде и «немедленно и без каких-либо условий освободить его, а также других задержанных людей». Ранее предполагаемый переворот в Гвинее осудил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Мятежники утверждают, что Конде находится под их контролем, он не пострадал и ему ничего не угрожает. Они также объявили о введении комендантского часа на всей территории страны. В свою очередь, представители Минобороны ранее говорили, что им удалось отбить атаку мятежников на президентский дворец. При этом в ведомстве не уточняют, где находится президент.
Ранее военные заявили о роспуске правительства и закрытии воздушных и сухопутных границ.

Стрельба в столице Гвинеи Конакри была слышна еще утром воскресенья. Военные блокировали президентский дворец, а после сообщили об аресте главы африканской республики Альфы Конде, утверждая при этом, что он содержится в нормальных условиях.
Все эти действия участники путча объяснили попыткой разрешить экономический и политический кризис в Гвинее. Лидером мятежников стал полковник спецназа Мамади Думбуя – он объявил себя главой созданного Национального комитета по сплочению и развитию. Выступая по местному телевидению, Думбуя заявил, что, помимо прочего, решил прекратить действие Конституции для того, чтобы составить новый Основной закон.

Беседовавший позднее с ним корреспондент медиагруппы «Франс-24» отметил, что сделал из разговора вывод о нежелании военных захватывать власть, но при этом, по его словам, мятежники намерены провести переходный период. Между тем местные СМИ сообщают, что жители Конакри вышли на улицу, чтобы отпраздновать арест президента Конде.

83-летний Альфа Конде занимал должность президента Гвинеи 11 лет, его избрание на третий срок в прошлом году после изменения Конституции вызвало массовые протесты в стране.  


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