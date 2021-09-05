Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем Гран-при Формулы-1 в Нидерландах

Пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен, одержав победу на «домашнем» Гран-при, вышел в лидеры личного зачета этого сезона Формулы-1. Действующий чемпион – гонщик «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон финишировал в Задворте вторым и опустился на вторую же строчку личного зачета. Третьим финишный флаг увидел коллега Хэмилтона по команде Валттери Боттас. Никита Мазепин, выступающий за «Хаас» выбыл из борьбы из-за проблем с гидравликой. Между тем, все больше внимания привлекают скандалы внутри этой команды – напарник Мазепина Мик Шумахер – сын многократного чемпиона практически каждый Гран-при жалуется на поведение на трассе россиянина. Вот и в этот раз он остался недоволен тем, что Мазепин заблокировал его на первом круге. Возможно, что именно этот инцидент привел к повреждению переднего крыла болида немецкого гонщика, и ему пришлось отправиться на пит-стоп для его замены. Руководитель команды Гюнтер Штайнер уже пообещал уладить разгорающийся конфликт.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет в Италии 10-12 сентября.