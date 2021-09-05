Внук создателя советской космонавтики Сергея Королева посетил американский завод SpaceX

Андрей Королев прибыл туда по приглашению главы компании Илона Маска. Королев в Facebook поблагодарил Маска за приглашение, гостеприимство и «незабываемую почти часовую личную встречу». Он также выразил благодарность «команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon». «Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!» — говорится в сообщении. Королев сопроводил публикацию фотографиями, на которых он изображен вместе со своим сыном и американским миллиардером.

Маск ранее неоднократно выражал восхищение советским учёным и назвал в его честь один из залов в SpaceX. В компании также висит портрет Сергея Королёва.