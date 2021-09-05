Израиль с 19 сентября возобновит программы посещения страны организованными группами туристов

Численность группы — от 5 до 30 человек, все должны быть привиты от коронавируса тремя дозами вакцины или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев, сообщило Министерство туризма страны. Въезд разрешат только из стран, внесенных Израилем в зеленый, желтый и оранжевый списки по COVID-19. Россия с августа находится в оранжевом. Индивидуальные туристы по-прежнему не смогут посещать еврейское государство. Исключение составляет поездка к членам семьи.