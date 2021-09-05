В неподконтрольной талибам афганской провинции Панджшер убит пресс-секретарь ополчения Фахим Дашти

Об этом сообщило агентство Хама Пресс. Информация о его гибели также появилась в «Твиттере» Фронта национального сопротивления. Подробности случившегося не приводятся. Ранее сегодня Дашти написал на своей странице, что талибы практически полностью выбиты из провинции. В свою очередь лидер сил сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если боевики «Талибана» покинут Панджшер. Талибы отвергли это предложение.

Сами талибы сегодня заявили, что не против появления посольства США в Кабуле. Но на данный момент этого боится Вашингтон, сказал в интервью ТАСС глава Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир «Талибана» Мохаммад Акбар Ага. Он также отметил, что движение заинтересовано в налаживании отношений с Россией, Ираном и Пакистаном.

Движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.