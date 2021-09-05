В Черногории резко обострилась обстановка в связи с интронизацией митрополита Сербской Православной Церкви

Этим утром сторонники автокефалии заблокировали въезды в город Цетине, чтобы не допустить проезда Патриарха и духовенства. Митингующие забросали полицию камнями, петардами и бутылками. Силовики ответили слезоточивым газом. Четыре человека получили легкие травмы. Патриарху Сербскому Порфирию и митрополиту Черногорско-Приморскому Иоанникию пришлось добираться до города на вертолете. Чин интронизации митрополита все же состоялся в Цетинском монастыре. Премьер-министр республики Здравко Кривокапич написал в «Твиттере» о задержании предполагаемых зачинщиков беспорядков.

Диакон Андрей Кураев в интервью «Эху Москвы» объяснил, что протесты в Черногории тесно связаны с историей страны. Кураев полагает, что в самой церкви нет раскола, а виной всему некие светские силы.