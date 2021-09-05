Генсек ООН осудил предполагаемый госпереворот в Гвинее и призвал немедленно освободить президента страны

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил предполагаемый госпереворот в Гвинее и призвал немедленно освободить президента страны. Об этом говорится в «Твиттере» главы всемирной организации. Портал Guinee News со ссылкой на источники ранее сообщил, что военные задержали президента Альфу Конде. Лидер мятежников Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. При этом, Минобороны Гвинеи сообщило, что президентская гвардия отразила атаку на дворец главы государства и сейчас силы безопасности восстанавливают порядок. Однако в министерстве не уточнили местонахождение президента Альфы Конде.

От российских граждан, проживающих в Гвинейской Республике, тревожных сообщений не поступало, сообщили ТАСС в посольстве России в Конакри. По данным дипломатов, на территории страны находятся около 500 российских граждан. Само посольство расположено далеко от центра города. В том районе сейчас спокойная обстановка.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова сказала «Эху Москвы», что ситуация в Гвинее сложная и может затронуть интересы России. Наталья Пискунова напомнила, что это уже не первый переворот в Гвинее.