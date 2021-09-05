Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование»

Это сделано в качестве обеспечительных мер по иску компании, торгующей овечьей шерстью, «Вулинтертрейд». В июле она зарегистрировала товарный знак, аналогичный одноименному проекту оппозиционного политика Алексея Навального. Основное заседание, на котором будет рассмотрен иск, состоится в конце ноября.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин сказал «Эху Москвы», что решение Арбитражного суда о запрете поисковикам показывать обозначение «Умное голосование» будет неэффективным. Орешкин подчеркнул, что такое решение было ожидаемым, и оно показывает страх вертикали власти перед «Умным голосованием». Проект Навального занимается поддержкой оппозиционных кандидатов, у которых есть шансы обойти на выборах конкурентов из «Единой России».

