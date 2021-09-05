Трое детей и четверо взрослых могут находиться на катере, который ищут в Каспийском море

Трое детей и четверо взрослых, по предварительной информации, могут находиться на катере, который ищут в Каспийском море. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, сообщение о пропаже людей поступило из Санкт-Петербурга, порт приписки катера там же.

Ранее в главке МЧС по Астраханской области сообщили, что группа из семи человек, которая отправилась на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь. В последний раз они звонили родственникам 3 сентября. По данным источника в экстренных службах, на поиски катера отправились суда из Астрахани и Махачкалы.

