Гражданка России Ирина Викхольм арестована в Белоруссии по обвинению в клевете на президента Александра Лукашенко

Она находится под стражей с конца мая, но известно об этом стало только сейчас. Как сообщила правозащитная организация «Весна», сейчас 58-летнюю россиянку содержат в СИЗО в Бресте. В сообщении прокуратуры Белоруссии от 1 сентября говорится, что дело «иностранной гражданки В.» (ее фамилия там не называется) передано в суд. По версии прокуратуры, она 23 мая разместила в твиттере публикацию, в которой были фото Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства»». Наказание по предъявленной статье предусматривает, в том числе ограничение, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Правозащитники опасаются, что Викхольм отправят в колонию, так как ограничение свободы или исправительные работы нельзя назначать гражданам других стран.

