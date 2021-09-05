В Москве задержали пять человек из-за акции против режима

Протестующие пытались вывесить баннер на здании Центрального детского мира на Лубянке. Их доставили в ОВД «Мещанский». В их числе автор телеграм-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов, сообщает правозащитный проект ОВД-инфо со ссылкой на жену активиста. Задержанным вменяют статью о невыполнении требований полицейских. На помощь к ним отправилась адвокат от ОВД-Инфо Оксана Бородина. По ее словам, примерно полчаса назад одну из пяти задержанных отпустили, так как у нее несовершеннолетний ребенок. Остальных, в том числе Чебанова, оставили в полиции на ночь до суда.