Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 13 этапа «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Нидерландов. Этот успех позволил ему выйти в лидеры личного зачета.

Этап в Нидерландах вернулся в календарь «Формулы-1» впервые с 1985 года, причиной тому послужила нарастающая популярность Ферстаппена. «Оранжевая» армия поклонников пилота следовала за своим кумиром по всему миру, теперь же у них появилась возможность приветствовать его на родине. Правительство Нидерландов разрешило заполнить трибуны автодрома в Зандворте на 2⁄ 3 от вместимости, что составило порядка 70 тысяч человек. Начиная с пятницы трибуны были полны болельщиками в оранжевых цветах.