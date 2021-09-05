Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий назвал целью своего будущего служения объединение людей вокруг Бога

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий, интронизация которого несмотря на протесты прошла сегодня в Цетинском монастыре Черногории, назвал целью своего будущего служения объединение людей вокруг Бога. Об этом митрополит заявил верующим в своей речи после церемонии. По словам Иоанникия, он будет продолжать выступать за независимость церкви от государства и воздерживаться от вовлечения церкви в политические дела. В то же время он пообещал плодотворно сотрудничать с государством ради достижения общих благих целей.

Утром сторонники автокефалии заблокировали въезды в Цетине, чтобы не допустить проезда Патриарха и духовенства Сербской Православной Церкви. Митингующие забросали полицию камнями, петардами и бутылками. Силовики ответили слезоточивым газом. Четыре человека получили легкие травмы. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий прибыли в город на вертолете.