В Белоруссии арестовали гражданку России по уголовному делу о клевете в отношении президента Александра Лукашенко

Ирину Викхольм задержали еще в мае, но известно об этом стало только сейчас. Как сообщает правозащитная организация «Весна», россиянка находится в брестском СИЗО. 1 сентября прокуратура Бреста сообщила, что в суд направлено уголовное дело в отношении 58-летней «иностранной гражданки В.». По данным следствия, 23 мая женщина опубликовала твит, в котором содержалась фотография Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства», тем самым «причинив ущерб авторитету государства». Правозащитники утверждают, что речь идет о Викхольм. Статья, по которой арестовали россиянку, предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до шести лет. При этом, по мнению правозащитников, женщине, скорее всего, грозит колония, поскольку ей нельзя назначить ограничение свободы из-за наличия иностранного гражданства.

