Талибы запретили стрельбу в воздух на территории всего Афганистана

Против тех, кто продолжит это делать, будут применяться «немедленные и решительные меры», написал в твиттере представитель движения Забихулла Муджахид. Как подчеркивается в инструкции, предназначенной для полевых командиров, стрельба «приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения». Подчеркивается, что такой стрельбой часто занимаются и сами члены «Талибана» — и к ним тоже должны применяться санкции.

Вечером 3 сентября, когда руководство запрещенного в России террористического движения «Талибан» объявило о захвате последней неподконтрольной им провинции Панджшер, что позже опровергли находящиеся там представители сопротивления, боевики по всей стране начали отмечать это событие, стреляя в воздух. В результате от случайных пуль погибли более 70 человек.