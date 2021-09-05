Генсек ООН осудил захват власти в Гвинее и призвал немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил захват власти в Гвинее и призвал немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде. Об этом говорится в «Твиттере» главы всемирной организации.

Тем временем, жители столицы Гвинеи, Конакри, вышли на улицы, чтобы отпраздновать задержание президента мятежными бойцами армейского спецназа, сообщает информационный портал Guinee Matin.

Командующий силами спецназначения Гвинеи Мамади Думбуя подтвердил, что его люди арестовали главу государства. Позже военный записал видеообращение к гражданам о захвате власти: «Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжелой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи. Я приостанавливаю действие в стране конституции, мы распускаем парламент и закрываю внешние границы… Я занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. Его комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем».

В соцсетях появились видеоролики, на которых военные, захватившие президентский дворец, просят Конде подтвердить, что с ним обращаются достойно. Конде не стал реагировать на эту просьбу.

В то же время в Министерстве обороны утверждают, что попытка госпереворота не удалась. В ведомстве подчёркивают, что гвардия отразила атаку мятежников на президентскую резиденцию и сейчас силы безопасности наводят в столице порядок.