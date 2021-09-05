В Черногории задержали зачинщиков беспорядков, которые произошли перед интронизацией митрополита Сербской Церкви

В Черногории задержали зачинщиков беспорядков в городе Цетине, которые произошли перед интронизацией митрополита Сербской Церкви. Об этом сообщил в «Твиттере» премьер-министр республики Здравко Кривокапич. Ранее сообщалось, что нападениями на полицию руководил советник президента Мило Джукановича Веселин Вельович.

Утром сторонники автокефалии заблокировали въезды в Цетине, чтобы не допустить проезда Патриарха и духовенства Сербской Православной Церкви. Митингующие забросали полицию камнями, петардами и бутылками. Силовики ответили слезоточивым газом. Четыре человека получили легкие травмы. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий прибыли в город на вертолете. Чин интронизации состоялся в Цетинском монастыре. После этого Порфирий призвал всех к миру и молитве.

Митрополит Иоанникий, в свою очередь, призвал народ Черногории к братскому примирению и пообещал «делить добро и зло со своим народом, нести его крест». Особенно он отметил свое намерение развивать церковное образование в республике.