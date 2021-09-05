Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, осужденный летом на 15 месяцев, освобожден условно-досрочно по состоянию здоровья

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, осужденный летом на 15 месяцев тюремного заключения по обвинению в неуважении суда, освобожден условно-досрочно по состоянию здоровья. Об этом объявил сегодня департамент исправительных учреждений страны.

79-летний Зума был переведен 6 августа из тюрьмы в военный госпиталь. Через неделю ему сделали хирургическую операцию, содержание которой не разглашается. Одновременно адвокаты бывшего главы государства подали прошение об УДО.

Зума также является обвиняемым по делу о коррупции, мошенничестве, рэкете и легализации незаконно заработанных средств при заключении в 90-х годах оборонного контракта. Ближайшие слушания должны состояться 9 сентября.