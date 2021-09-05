Замглавы «Меджлиса» крымских татар Джелялова подозревают в диверсии в рамках дела о повреждении газопровода – адвокат

Зампреда запрещенного в России «Меджлиса» крымских татар Наримана Джелялова подозревают в диверсии и пособничестве в рамках дела о повреждении газопровода. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Джелялова Эмине Авамилева. Также адвокат сказала, что Джелялов содержится в пыточных условиях.

По словам адвоката, Наримана Джелялова задержали накануне после обысков, и с 10 часов утра 4 сентября его содержали в наручниках с мешком на голове, не давая ему есть и пить. Несмотря на то, что он просил предоставить ему адвоката, в частности Эмине Авамилеву, по ее словам, оповестили ее только сегодня утром.

«Сегодня утром мне позвонили из УФСБ по поводу того, что Джелялов хочет видеть меня в качестве адвоката. У меня было соглашение с его близкими родственниками. И сегодня я с ним встретилась, в следствие чего мне стало известно о том, как и где он находился, начиная с 8 утра (4 сентября) до 5 утра (5 сентября). Мой подзащитный на момент общения был достаточно морально и физически подавлен. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 — пособничество УК РФ, а также части 1 статьи 281 — диверсия», — рассказала адвокат.

По словам Э.Авамилевой, Нариман Джелялов свою вину не признает и не согласен со своим задержанием.

В понедельник следствие намерено направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения, добавила адвокат.