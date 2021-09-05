В РАН утверждают, что некоторые вузы «накрутили» индекс цитируемости для высоких позиций в международных рейтингах

В Российской академии наук утверждают, что некоторые вузы «накрутили» индекс цитируемости для более высоких позиций в международных рейтингах. Такое мнение, в частности, выразил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

В качестве примера накруток цитируемости, т.е. упоминаний в различных научных трудах статей, опубликованных в вузах, Хохлов привел показатели Донского государственного технического университета. По индексу цитируемости в рейтинге журнала Times Higher Education его оценили на уровне Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона – одних из лучших учреждений мира.

По словам Хохлова, все дело в качестве журналов, в которых публиковались авторы из ДГТУ – как отмечается, не менее четверти публикаций были сделаны в так называемых «мусорных изданиях». Они специализируются на том, что позволяют публиковать научные статьи за деньги без полноценной редактуры. Хохлов отмечает, что показатель цитируемости для определения престижности вуза – не самый удачный показатель, поскольку он легко накручивается.

При этом вице-президент РАН отметил, что у него нет сомнений в том, что ДГТУ – «крепкий» технический вуз. В накрутках он обвинил отдельных недобросовестных сотрудников, призвав Министерство науки и высшего образования обратить внимание на ситуацию.

Всего в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала Times Higher Education попали 60 российских вузов, это произошло впервые. При этом в топ-200 оказался только МГУ: он находится на 158 месте, немного улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом.