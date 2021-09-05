Минздрав России призвал страны G20 к взаимному признанию сертификатов вакцинации от коронавируса

Это необходимо для снятия ограничений на поездки, заявил глава ведомства Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения стран «большой двадцатки» в Риме. По его словам, странам нужен консенсус в том, как координировать исследования и вырабатывать общие подходы к регулированию. Это может сделать доступнее медицинскую продукцию — в том числе вакцины.

Кроме того, Мурашко напомнил о предложении России ввести «зеленые коридоры» для беспрепятственной торговли медикаментами, продовольствием, оборудованием и технологиями защиты от коронавируса. Речь идет об условиях, при которых в отношении всех этих товаров и технологий нельзя будет вводить санкции. Ввести такие «коридоры» в сентябре прошлого года предложил президент России Владимир Путин.

В начале июля с предложением обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса к российскому Минздраву обратился Европейский союз. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Москва не допускает на внутренний рынок иностранные препараты заявил, что «у нас своих вакцин хватает».