Пятерых крымских татар подозревают в диверсии и пособничестве в рамках дела о повреждении газопровода

Пятерых крымских татар, задержанных на полуострове, подозревают в диверсии и пособничестве в рамках дела о повреждении газопровода. В их числе председатель «Меджлиса крымскотатарского народа», признанной в России экстремистской и запрещенной организацией, Нариман Джелялов. Он содержится в пыточных условиях. Об этом сообщила «Эху Москвы» его адвокат Эмине Авамилева. Нариман Джелялов свою вину не признает и не согласен со своим задержанием, сообщила адвокат. В понедельник следствие намерено направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Газопровод в селе Перевальное, которое находится между Симферополем и Ялтой, был поврежден в конце августа. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Подробностей инцидента власти не приводили. Отключения газа при этом не произошло.

Накануне вечером у здания ФСБ в Симферополе задержали еще около полусотни человек, которые требовали предоставить им информацию о судьбе близких. Через несколько часов их отпустили, составив на некоторых протоколы по статье о нарушении антиковидных ограничений.