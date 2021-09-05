В Токио завершились Паралимпийские игры

Российские спортсмены заняли 4–е место в неофициальном общекомандном зачете. Победу одержала команда Китая, второй стала сборная Великобритании, третьей – США.

Церемония закрытия прошла на Национальном стадионе без зрителей. Президент Международного паралимпийского комитета

Эндрю Парсонс передал паралимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Парсонс подчеркнул, что все спортсмены выступили достойно

Парсонс добавил, что Япония должна гордиться тем, что стране удалось организовать паралимпиаду несмотря на пандемию коронавируса. Следующие Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.