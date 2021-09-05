В Гвинее приостановлено действие конституции и распущен парламент

Об этом сообщил гвинейский новостной портал «Гинематэн» со ссылкой на главу мятежников Мамади Думбуя. Он также распорядился закрыть внешние границы страны и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

Ранее сегодня стало известно, что президент Гвинеи Альфа Конде арестован военными, как и многие другие высокопоставленные лица.

Новостной портал «Гиненьюс» опубликовал фотографию, на которой Конде в камуфляжной форме сидит в окружении задержавших его бойцов спецназа. Официальных подтверждений данной информации пока нет.