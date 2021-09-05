СК возбудил два уголовных дела после беспорядков в колонии в Хабаровском крае, где погибли два человека, пятеро пострадали. Расследование ведется по статьям о дезорганизации работы исправительного учреждения и убийстве. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, действиям сотрудников исправительного учреждения будет дана правовая оценка, в частности тому, принимали ли они меры к предотвращению конфликта между осужденными.

По данным Интерфакса, в колонии № 14 города Амурска две группы заключенных устроили массовую драку с применением заточек. Сектор, где это произошло, оцепили. Туда вошел спецназ, которому удалось погасить конфликт и взять ситуацию под контроль.