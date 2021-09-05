В Астраханской области ищут семерых туристов, которые уплыли на катере по маршруту Волгоград — Махачкала

Последний раз они выходили на связь с родственниками 3 сентября. По данным МЧС, группа не регистрировалась в ведомстве в качестве туристической. При этом сотрудники погрануправления сообщили, что 31 августа пропавшие были на 137-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Информация о случившемся направлена в администрацию морских портов Каспийского моря. Ситуацию контролирует Главное управление ведомства.
2021-09-05T18:31:18+03:00
2021-09-05T18:31:18+03:00
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18:31, 05 сентября 2021
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