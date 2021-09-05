Одного из руководителей Меджлиса крымских татар и ещё нескольких человек подозревают в диверсии на полуострове

Они могут стать фигурантами уголовного дела о повреждении в регионе газопровода.

Нариман Джелялов – известный крымский политик, преподаватель и политолог — находится в статусе подозреваемого. Он не признаёт вину, при этом не отказывается давать показания, рассказала адвокат заместителя главы Меджлиса крымских татар. Джелялова подозревают в диверсии и пособничестве, рассказала юрист Эмине Авамилева. Вчера у Джелялова прошли обыски. Помимо него в Крыму задержали несколько активистов. Один из них помещён в спецприёмник, его обвинили в неповиновении полицейскому. Адвокаты не исключают, что в деле активиста может появиться уголовная статья. Диверсией, в которой подозревают нескольких задержанных, включая Джелялова, по версии следствия, стало недавнее повреждение газопровода в Крыму. Это подтвердил Интерфаксу осведомлённый источник. Около двух недель назад полиция возбудила дело из-за повреждения трубы в селе, расположенном по дороге из Симферополя в сторону Ялты. Задержания крымских татар начались в пятницу. О том, где они находятся, ничего известно не было. В их поддержку несколько десятков активистов вчера пришли к зданию ФСБ в Симферополе. Полиция задержала более 40 человек, одного избили, сообщает правозащитный проект ОВД-инфо. Напомним, меджлис крымскотатарского народа в России признан экстремистским, его работа запрещена.

Силовые ведомства в Крыму инциденты с задержанием политиков и активистов не комментируют.