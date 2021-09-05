Глава спецназа Гвинеи объявил о захвате власти в стране военными

По его словам, президент Гвинеи арестован, легитимные власти это не подтверждают. О ситуации в столице гвинейской республики приходят противоречивые сведения.

Несколько часов назад журнал Jeune Afrique сообщил о стрельбе в президентской резиденции, после чего на улицах Конакри появились люди в камуфляжной форме. Они перекрыли в том числе и дорогу, которая вела в город.



Командующий силами спецназначения полковник Мамади Думбуя объявил о том, что его люди арестовали президента Альфу Конде. Позже военный записал видеообращение к гражданам о захвате власти: «Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжелой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи. Я приостанавливаю действие в стране конституции, мы распускаем парламент и закрываю внешние границы… Я занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. Его комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем».

Об успешном захвате власти пишет и интернет-портал Guinee News. С этим сообщением он опубликовал фото, на котором президент Альфа Конде сидит без обуви на диване в окружении людей с автоматами и в военной форме.

В то же время в Министерстве обороны сообщили, что попытка государственного переворота не удалась. В ведомстве подчёркивают, что гвардия отразила атаку мятежников на президентскую резиденцию и сейчас силы безопасности наводят в столице порядок.

Лидер мятежников Мамади Дамбуя руководит гвинейским спецназом с 2018 года. Раньше он служил во французском иностранном легионе.