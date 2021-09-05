Происходящее в Гвинее может затронуть российские интересы – эксперт

В Гвинейской Республике предпринята попытка государственного переворота. Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова считает, что ситуация в Гвинее сложная и может затронуть интересы России. Такое мнение она высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Ситуация в Гинее сложная, и дальше прогноз может быть негативный, потому что уже ушедшего президента обвиняли в коррупции. Здесь может быть угроза для интересов экономических России, которые связаны с разработкой континентального шельфа у берегов Гвинеи», — сказала она.

По словам Н.Пискуновой, в этой ситуации возникает опасность в плане распространения террористических организаций. «Поскольку в Западной Африке действует «Боко Харам»* — запрещенная организация, также присоединившаяся к террористической организации «Исламское государство»*. Здесь может опасность происходить и с этой стороны», — отметила она.

Н.Пискунова добавила, что это уже не первый переворот в Гвинее.

* Организации признаны террористическими. Их деятельность в России запрещена.