В исправительной колонии Хабаровского края заключенные устроили бунт из-за вымогательств у них денег — Gulagu.net

Драка со смертельным исходом для двоих заключенных произошла в колонии Хабаровского края. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель комитета против коррупции и пыток проекта «Gulagu.net» Владимир Осечкин, бунт произошел в исправительной колонии N 14 из-за вымогательств денег у заключенных.

«Оперативники УФСИН по Хабаровскому краю и оперативники управления М УФСБ выстроили в колонии 14 схему управления спецконтингентом по принципу «калоши» — снаружи она напоминала черную зону, где были так называемые «положенцы» и «смотрящие», но по сути нутро было абсолютно красное, потому что эти блатные были негласными агентами оперативного управления УФСИН и совместно с оперативниками занимались вымогательствами, истязаниями и унижениями. И заключенные в колонии прекрасно понимали, что московское проверка в колонии 8 в это самое время из-за такого же аналогичного конвейера, ничего толком не решит, и что полагаться на власти заключенные больше не могут. Поэтому, к сожалению, они взяли дело в свои руки, и все это закончилось этой трагедией», — рассказал В.Осечкин.

По его словам, на протяжении последних нескольких недель эксперты и координаторы " Gulagu.net" проводили независимое расследование по факту функциоонирования на территории учреждений ФСИН по Хабаровскому краю «пыточного конвейера, массового систематического вымогательства, наркоторговли и массовых унижений».

«Там произошло очень тесное сращивание криминалитета так называемых «смотрящих» и «положенцев» совместно с оперативниками УФСИН. И эти лица обложили данью основную массу заключенных, собирали огромное количество денежных средств. Ежемесячно с колонии N8, 5 и 14 собирались более 10 млн рублей, большая часть из которых передавалась именно оперативниками оперативного управления УФСИН по Хабаровскому краю и кураторам из отдела М УФСБ», — пояснил он.

Ранее эксперты Gulagu.net уже направляли соответствующе материалы директору ФСИН, Генпрокуратуру, СК России. «Мы старались как могли сигнализировать и обращать внимание властей на происходящий произвол и беззаконие в учреждениях УФСИН по Хабаровскому краю. В течение последних недель мы пытались донести до властей необходимость начала большого антикоррупционного расследования по факту сращивания недобросовестных подполковников и полковников ФСИН с криминалитетом и по факту этого конвейера, в результате которого многие осужденные подвергались пыткам и унижениям, их обкладывали данью. Но серьезного полноценного большого расследования не было». – отметил В.Осечкин.

По его словам, было отстранено и уволено всего несколько сотрудников из администрации колонии N 8, но при этом какой-то серьезной оперативной работы проведено не было. «Потому что сами оперативники УФСИН по Хабаровскому краю и были основными крышивателями и инициаторами подобного беззакония», — подчеркнул В.Осечкин.

В колонию введен спецназ УФСИН, из учреждения вывезены 5 осужденных в больницу в тяжелом состоянии, 2 скончались от полученных травм, 3 находятся в тяжелом состоянии в горбольнице Комсомольска-на-Амуре, сообщил В.Осечкин.

«То, что сейчас произошло, это следствие утраты оперативного контроля за учреждениями УФСИН по Хабаровскому краю. Очевидна халатность и некомпетентность руководителя главка генерала Дорохина и его оперативников. Если бы там соблюдались права человека, и подобной коррупции и беззакония не было бы, сегодняшнего ЧП тоже не было бы», — заключил В.Осечкин.

Официально власти факт беспорядков в колонии №14 признают, но утверждают, что там произошла драка между заключенными. В исправительное учреждение направлена комиссия центрального аппарата ФСИН. Завтра туда же отправляются сотрудники местной ОНК.