Российский тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев отстранен на 16 лет за нарушение антидопинговых правил

Об этом сообщается на сайте в международной федерации тяжелой атлетики. Это не первое отстранение Аккаева: в 2005 году он был дисквалифицирован на 2 года после того, как в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные вещества.
2021-09-05T17:36:50+03:00
2021-09-05T17:36:50+03:00
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17:36, 05 сентября 2021
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