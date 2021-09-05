Халимат Тарамова, которую в июле силой вывезли из убежища для женщин в Махачкале в Чечню, записала видеообращение

Халимат Тарамова, которую в июле силой вывезли из убежища для женщин, пострадавших от семейного насилия в Махачкале в Чечню, записала видеообращение, где попросила не распространять ложную информацию о ней и её семье. Ранее СМИ сообщали, что в августе Тарамова снова пыталась сбежать, но её задержали на границе с соседней республикой и вернули домой.