Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование»

Запреты вынесены в качестве обеспечительных мер по искам ставропольской компании, в июле зарегистрировавшей товарный знак «Умное голосование», идентичный логотипу одноименного проекта Алексея Навального. Он предлагает голосование за альтернативного кандидата, который имеет больше шансов победить выдвиженца правящей партии. Кстати, компания, которая занимается продажей овечьей шерсти, получила одобрение Роспатента по поводу бренда «Умное голосование» в рекордные сроки.

По мнению соратника Навального Ивана Жданова, «Яндекс» вполне может выполнить решение арбитражного суда и скрыть из выдачи «Умное голосование», а вот Google, скорее всего, это требование проигнорирует.

Сопредседатель признанного иностранным агентом общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что сегодняшний запрет суда на поисковую выдачу «Умного голосования» показывает, что власть серьезно относится к этому проекту.

В свою очередь, независимый политолог Дмитрий Орешкин предположил «Эху Москвы», что решение о запрете показывать в поиске словосочетания «умное голосование» будет неэффективным. Орешкин подчеркнул, что решение суда было ожидаемым, и оно показывает страх вертикали власти перед «Умным голосованием».