В Гвинее произошел военный переворот

Лидер мятежников, полковник спецназа Мамади Думбуя объявил, что президент страны Альфа Конде арестован. Ответственность за будущее в Гвинее берут на себя военные. Думбуя сообщил, что действия конституции приостанавливается, парламент и правительство распускается, внешние границы будут закрыты. Он также призвал военнослужащих оставаться в казармах.